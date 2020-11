Le célèbre boxeur américain, Mike Tyson, a révélé ce qu’il faisait pour déjouer les tests antidopage. Dans son podcast, le dernier « Hotboxing Podcast », le champion du monde de boxe ‘’poids lourd’’ a déclaré avoir eu recours aux membres de sa famille, pour ne pas montrer qu’il consommait de la drogue.

« On allait prendre celle du bébé »

Si Mike Tyson reconnaît avoir consommé de la cocaïne ainsi de la marijuana, quand il était au top de sa carrière, il a souligné qu’il utilisait l’urine de son épouse ou de son bébé pour passer les tests antidopage. « C’était incroyable. J’ai placé l’urine de mon bébé dans le gobelet. Parfois, je prenais celle de mon épouse [Monica Turner] et elle me disait : chéri, tu as intérêt à ce que les résultats ne montrent pas que tu es enceinte ou quelque chose du genre » a-t-il ironisé. « Donc, je lui ai répondu qu’on n’allait plus se servir de son urine et qu’on allait prendre celle du bébé. Les résultats auraient pu montrer que ça provenait d’une femme enceinte, c’est ce que je craignais le plus » a ajouté Mike Tyson.

Au cours de son intervention, Mike Tyson a par ailleurs indiqué qu’il utilisait un pénis prothétique, pour remettre les échantillons d’urine aux autorités. Ainsi, il reliait le sac au faux pénis, afin de le remplir d’urine. Il exerçait ensuite une pression sur ses mollets pour faire couler le liquide à utiliser pour les tests.