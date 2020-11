En Russie, une fête a viré au drame. Les faits se sont déroulés dans la région de Yakoutie où des fêtards se sont réunis pour passer de bons moments. Mais tout a tourné court quand, face à la rupture du stock de boissons alcoolisées, certains ont décidé de se tourner vers du liquide désinfectant (pour les mains) en guise de remplaçant.

En tout 9 personnes ont ingurgité le liquide toxique. 7 n’ont pas survécu. «Une femme de 41 ans est décédée à la maison. Deux hommes, âgés de 27 et 59 ans, sont décédés en soins intensifs. Trois autres hommes, âgés de 28, 32 et 69 ans, ont été transportés à l’hôpital. Ils étaient sous la supervision de médecins, mais deux n’ont pas pu être sauvés » a déclaré une officielle qui a ensuite confirmé le décès d’une dernière personne quelques heures plus tard.

Pour rappel, les désinfectants ne contiennent pas que de l’alcool, mais un cocktail de produits très toxiques pour l’organisme lorsqu’ils sont consommés, même s’il faut préciser que le goût et l’odeur peuvent induire en erreur. Les autorités du pays ont rappelé la dangerosité du liquide dans ces cas précis.