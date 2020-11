Il n’est plus à présenter. Fela Anikulapo-Kuti est le roi de l’afrobeat. De son vivant, il avait créé un parti dénommé Mouvement du Peuple Original (MPO) en 1979. Son objectif était de se présenter à la présidentielle. Une ambition tuée dans l’œuf par le régime d’alors. Le mardi 17 novembre, son fils Seun Kuti a “ressuscité” la formation politique de son père.

” Le mouvement ne peut pas survivre sans les professionnels nigérians et la classe moyenne “

« L’idée est que nous libérons le peuple nigérian. Je veux vous garantir que ce mouvement sera le mouvement pour cultiver ces esprits, ces idées. La fondation panafricaniste et socialiste » a déclaré Seun Kuti à la faveur d’une rencontre avec la presse au musée Kalakuta d’Ikeja (Lagos). Le Mouvement du Peuple Original compte militer pour la fin des violences policières et une meilleure gouvernance au Nigéria. Le fils de Fela Kuti veut impliquer dans cette lutte les professionnels nigérians et la classe moyenne.

« Le mouvement ne peut pas survivre sans les professionnels nigérians et la classe moyenne. Nous devons faire le travail maintenant pour commencer à impliquer ceux d’entre nous qui ont été complètement laissés pour compte et qui ont été négligés » a exhorté le chanteur de 37 ans. Avant cette rencontre avec la presse, le fils du légendaire chanteur avait appelé le régime Buhari à ne pas réprimer les droits des citoyens à l’association dans un post Instagram.