Le 02 septembre 1945, la deuxième guerre mondiale prenait fin. L’idéologie nazie qui avait entraîné le monde entier dans cette folie meurtrière était vaincue, croyait-on. Mais aujourd’hui encore, il y a certaines personnes qui font l’apologie de cette manière de penser. En Autriche, pays durement touché par la seconde guerre mondiale, la législation en place depuis 1947 punie très sévèrement les propos ou activités d’inspiration nazie. Ce mardi 10 novembre 2020, la police est descendue au domicile d’une quarantaine de néonazis se trouvant sur le territoire autrichien.

Des “objets de dévotion nazis” saisis

Selon un communiqué diffusé par le gouvernement il y a eu au total « onze perquisitions dans sept provinces fédérales sur ordre de différents parquets ». Des soupçons d’appels à la violence et à la haine sur internet pèsent sur les néonazis dont les domiciles ont fait l’objet de perquisition. En effet, sept d’entre eux sont accusés d’incitation à la violence. Les autres suspects se voient reprocher des propos tenus sur les réseaux sociaux et qui violent la législation autrichienne interdisant la promotion du nazisme. Notons que des « téléphones portables, outils de stockage de données et objets de dévotion nazis » ont été saisis lors de ces opérations.

Attentat jihadiste de Vienne

La plupart des néonazis en question ont une autorisation de port d’armes. Sur un autre plan, il faut noter l’attentat terroriste qui a endeuillé l’Autriche la semaine écoulée. La police autrichienne a mené une grande opération ayant conduit à la perquisition de plus de 60 adresses hier lundi 09 novembre. Ces adresses ont des accointances avec le Hamas et les Frères musulmans. L’opération n’a cependant aucun lien avec l’attentat djihadiste.