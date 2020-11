Nouvelle polémique impliquant des policiers. Une scène d’une rare violence impliquant des policiers se serait récemment produite en France. La vidéo de la scène a été partagée sur les réseaux et le moins qu’on puisse dire c’est que les policiers ne sont pas allés de main morte. Dans cette vidéo on peut apercevoir un noir roué de coups par des policiers. Au cours de cette matinée, la préfecture a sorti un communiqué. Selon le contenu du communiqué cités par des médias internationaux, la préfecture a demandé au patron de la police de suspendre les agents et a confirmé que « L’Inspection générale de la Police nationale a également été saisie en judiciaire sur ces faits par le parquet »

Selon des sources concordantes, la scène aurait duré 15mn et se serait produite le 21 Novembre. La scène qui aurait filmée dans le 17è arrondissement de Paris montre un homme présenté comme “Michel” qui se trouvait devant un studio de musique. Ce dernier serait selon des sources concordantes un producteur de musique. Ce jeudi, le Ministre Darmanin s’est prononcé sur cette nouvelle affaire impliquant des policiers.

Ça s'est passé samedi à Paris. 15 minutes de coups et d'insultes racistes.



La folle scène de violences policières que nous révélons est tout simplement inouie et édifiante.



Suspension à titre conservatoire

“[Intervention à Paris 17ème] Je me félicite que l’IGPN ait été saisie par la justice dès mardi. Je demande au préfet de police de suspendre à titre conservatoire les policiers concernés. Je souhaite que la procédure disciplinaire puisse être conduite dans les plus brefs délais“, a tweeté le ministre français. Il faut préciser que ces policiers sont visés par enquête du parquet de Paris pour «violences» et «faux en écriture publique».