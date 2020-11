Alors que l’Europe semble être le nouvel épicentre de la pandémie de coronavirus, la Chine a décidé d’agir afin de protéger ses citoyens. Ainsi, les conditions d’accès à son territoire ont été largement renforcées. Les arrivées de voyageurs provenant de Belgique et du Royaume-Uni ont également été gelées.

Face à la maladie, toutes les mesures bonnes à prendre, sont mises en place. Ainsi, afin de contenir une possible résurgence de la maladie sur son territoire, la Chine a décidé de revoir sa stratégie. Fin mai dernier, les frontières ont été réouvertes et les vols internationaux ont peu à peu repris. Or, cette apparente fenêtre est sur le point d’être refermée. C’est en tout cas ce que l’ambassade de Chine à Londres a laissé entendre.

Face au covid-19, Pékin renforce ses mesures

En effet, le 4 novembre dernier, un communiqué laissait entendre que l’entrée des ressortissants non-chinois présents au Royaume-Uni était désormais bloquée sur le territoire national. La situation est similaire pour les personnes ayant un titre de séjour ou un visa chinois. Il s’agit ici d’une mesure temporaire, déployée afin de contenir la résurgence de la pandémie de covid-19 en Europe, sur le sol chinois. Une annonce qui a également été effectuée par l’ambassade chinoise en Belgique.

48.000 décès au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est en partie reconfiné depuis quelques heures. 56 millions de citoyens sont ainsi bloqués chez eux. Pour le moment, le Royaume-Uni est l’un des pays les plus touchés par le coronavirus en Europe, avec 48.000 décès environ, pour près d’un million de contaminations. La France, les Etats-Unis, l’Allemagne, Singapour et le Canada sont également concernés par la mise en place de mesures renforcées. Il faudra ainsi fournir 2 tests (PCR et sérologique) effectués dans les dernières 48h, avant de pouvoir entrer en Chine.