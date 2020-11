L’auteur présumé de l’attaque menée à l’encontre d’un prêtre orthodoxe, à Lyon, le 31 octobre dernier, aurait avoué. Ce dernier a été arrêté vendredi 6 novembre dernier, en compagnie de sa femme, avant d’être interrogé. En garde à vue, ce Géorgien âgé de 40 ans aurait reconnu les faits. Il sera rapidement présenté à un juge d’instruction.

Selon toute vraisemblance, l’épouse de Georgi P. n’était autre que la maîtresse du prêtre qu’il a décidé d’attaquer. Une affaire qui n’aurait donc rien à avoir avec le terrorisme. Une information confirmée par le procureur de la République, Nicolas Jacquet. Violente, l’attaque perpétrée à l’encontre du prêtre a choqué. Ce dernier a d’ailleurs été plongé dans le coma, dont il vient tout juste de sortir.

Une affaire qui relève du droit commun

Pour autant, ce dernier n’est pas sorti d’affaire. En effet, son état de santé est toujours difficile et ce dernier doit encore se faire opérer. Sa famille et ses proches n’ont toujours pas pu le voir. Le 31 octobre dernier, il a été visé par un tir de fusil à canon scié, à bout portant. Touché au thorax et à l’abdomen, il a vite été pris en charge par les autorités sanitaires, tandis que le suspect numéro un, Georgi P. aurait pris la fuite.

Un contexte particulier pour es communautés religieuses

Cette attaque est survenue dans un contexte particulier. En effet, deux jours avant seulement, un attentat a eu lieu dans la basilique de Nice. Au cours de cette attaque, trois personnes ont trouvé la mort. Cette nouvelle offensive, menée à l’encontre d’un représentant religieux a vite été interprétée comme étant une attaque islamiste.