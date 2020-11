Une autre vidéo de l’interpellation du producteur de musique Michel Zecler, mettant en cause les forces de l’ordre françaises a refait surface. Il s’agit en effet, d’une vidéo filmée par un voisin et publiée par le média en ligne Loopsider. On y voit le producteur sortir de son studio d’enregistrement, avant que les policiers ne l’immobilisent au sol. Parmi eux, un policier s’est mis à le tabasser pendant cinq minutes.

Un jeune plaqué au sol

Dans une interview accordée au média en ligne, l’auteur de la vidéo a fait comprendre que Michel Zecler était à « genoux et [le policier] lui met à peu près sept coups de poing sur le visage, direct […] Le flic a tellement frappé fort qu’il avait mal à la main. Mais il a dû comprendre à un moment donné qu’il avait fait trop de conneries parce qu’il s’est mis lui-même sa capuche sur la tête ». Notons qu’au cours de l’arrestation, Michel Zecler avait, à maintes reprises, fait savoir qu’il est innocent, disant à haute voix qu’il n’avait « rien fait ». L’un des jeunes qui étaient présents sur les lieux et qui affirmaient que le producteur était innocent, a également été plaqué au sol.

4 policiers en garde à vue

Vu la gravité des faits, les autorités ont décidé de réagir. Elles ont donc suspendu, à titre conservatoire, quatre policiers impliqués dans cette affaire. Ils sont actuellement placés en garde à vue dans les bureaux de l’inspection générale de la police nationale (IGPN). Selon le média français Europe 1, le chef de l’Etat Emmanuel Macron s’est montré « très choqué » à la vue de cette vidéo. Il a d’ailleurs demandé au ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, de prendre des « sanctions très claires » face à cette situation.

Pour rappel, la vidéo publiée par Loopsider est une seconde après une autre publiée hier jeudi 26 novembre 2020. Dans la vidéo, on peut voir les policiers passer à tabac Michel Zecler dans son studio.