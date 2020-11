Donald Trump va-t-il reconnaître sa défaite aux présidentielles ? Après avoir évoqué à demi-mot et pour la toute première fois, une victoire de Biden, ce dernier est vite remonté au créneau, affirmant que les démocrates avaient volé les élections. Il a ajouté ne pas envisager une seule seconde de quitter la Maison-Blanche.

Or, le président en place enchaîne les déconvenues. En effet, ses recours en justice ont été rejetés dans 3 États différents, la Pennsylvanie, le Michigan et l’Arizona. Quelques heures après, le cabinet d’avocats Porter Wright a confirmé qu’il ne souhaitait plus représenter le président américain, qui a lui-même confirmé qu’un nouveau recours venait d’être déposé en Pennsylvanie. Un nouveau coup dur pour le chef de l’État, qui tente de faire reconnaître aux yeux du monde entier, les fraudes électorales mises en place par le clan démocrate. Or, pour le moment, rien n’indique que ce qu’il assure soit vrai.

Trump enchaîne les défaites en justice

Aucune preuve n’a d’ailleurs été dévoilée. En Pennsylvanie, les juges ont ainsi refusé que les 9.300 bulletins enregistrés près de trois jours après le scrutin, soient annulés, rappelant qu’en situation exceptionnelle, il fallait que des mesures fortes soient prises. De même, le grand jury choisi a rappelé que chaque vote compte. De plus, cette demande ne devrait en rien modifier le scrutin de cet État, puisque Biden a terminé avec près de 60.000 voix d’avance sur le président sortant.

Le président, lâché par ses cabinets d’avocats

En tout et pour tout, ce sont 20 plaintes qui ont été déposées en Pennsylvanie, mais à ce jour, aucune n’a donné lieu, puisque le clan Trump n’a su apporter aucune preuve. Même son de cloche dans le Michigan ou un juge a refusé d’invalider les résultats des élections de Détroit, ville pointée du doigt par Trump, pour une fraude soupçonnée. Enfin, en Arizona, les avocats du clan Trump ont également jeté l’éponge, après qu’un juge ait rejeté la demande d’un procès au cours duquel les bulletins de vote de Phoenix auraient été recomptés.