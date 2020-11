En vue de la décrispation de l’actuelle situation post-électorale en Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié s’étaient rencontrés le 11 novembre dernier à Abidjan. Une rencontre qui est saluée de partout, puisqu’elle ouvre la voie au dialogue. Dans une déclaration ce jour, la Plateforme des organisations de la société civile pour l’observation des élections en Côte d’Ivoire (POECI) s’est également réjouit de la rencontre entre les deux hommes.

Cette rencontre selon elle, vise à renouer le dialogue nécessaire pour la construction de la paix et la stabilité. Toutefois, la POECI a estimé que ce début de dialogue ne doit pas s’en arrêter là, et seulement entre les deux personnalités, mais doit favoriser « un débat inclusif et participatif avec l’ensemble de l’opposition ainsi qu’aux organisations de la société civile. »

Déficit de débat de fonds

« La POECI estime qu’un arrangement politique ne sera guère suffisant pour amener les ivoiriens et les ivoiriennes à la réconciliation, à la cohésion sociale, à la démocratie et au développement. Il est temps de poser le débat de fonds sur le vivre ensemble. Ceci pour mettre fin au cycle de violences intercommunautaires qui sont dues au déficit de débat de fonds sur l’avenir de cette nation et dont les politiques exploitent les vulnérabilités », a déclaré le Président du conseil d’administration de la plateforme l’Imam Koné Ibrahima.

Ce dernier a souhaité par ailleurs qu’un forum national soit organisé avec toutes les forces vives de la nation en vue de panser les blessures du passé et s’engager résolument vers une nation réconciliée apaisée et prospère. Invitant l’exécutif à ouvrir dans les plus brefs délais ce dialogue, la plateforme a souhaité qu’elle inclut toutes les organisations de la société ivoirienne. Il « devra être inclusif en abordant les questions de fond qui sont sources de violences dans ce pays ».