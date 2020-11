En vue de trouver une issue à la crise politique post-électorale qui secoue actuellement la Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara a eu une rencontre ce mercredi 11 novembre 2020 avec l’ex-président Henri Konan Bédié. Les deux hommes s’étaient réjouis des échanges qu’ils ont eus, et qui ouvrent la voie au dialogue. Dans une déclaration ce jour, la formation politique de Guillaume Soro, Générations et peuples solidaire (GPS) « prend note de la rencontre ».

GPS, en effet, comprend la nécessité d’œuvrer en faveur de la paix et la tranquillité en Côte d’Ivoire, ce qui justifie d’après elle, cette rencontre entre Ouattara et Bédié qui « est sensée apporter un climat de paix en Côte d’Ivoire ». Toutefois, le mouvement de Guillaume Soro indique être toujours prudente et a appelé les partis de l’opposition à poursuivre les actions.

GPS réaffirme son appel à l’unité d’action

« Si Générations et Peuples Solidaires (GPS) appréhende le bien-fondé d’un dialogue sincère et constructif pour arrêter la violence en Côte d’Ivoire, cependant notre Mouvement demeure très prudent et n’a aucune confiance en M. Alassane Ouattara. Générations et Peuples Solidaires réaffirme son appel à l’unité d’action des partis politiques ivoiriens opposés à la violation de l’Ordre Constitutionnel, des droits et des libertés fondamentales en Côte d’Ivoire, » précise la note.

“La Côte d’Ivoire ne connaîtra pas la paix durable “

Me Affoussiata Bamba-Lamine, qui a signé la déclaration, n’a également pas manqué de déplorer l’attitude bivalente de la communauté internationale, qui a contribué à l’endurcissement du pouvoir du président Alassane Ouattara. « GPS s’indigne de la posture de la communauté internationale qui les jours pairs se réfugie pudiquement derrière la notion fumeuse de non-ingérence et les jours impairs se fait volubile pour commenter l’actualité politique ivoirienne, appelant l’opposition à respecter l’ordre constitutionnel. On voudrait indexer l’opposition qu’on ne s’y prendrait pas autrement. Cette attitude de duplicité et la confusion créée autour de la notion ‘’d’ordre constitutionnel’’ a favorisé le durcissement du régime de M. Alassane Ouattara et a causé la déflagration du pays » déplore-t-elle.

Ne reconnaissant pas toujours M. Ouattara comme le président de la Côte d’Ivoire, Guillaume Soro et les siens sont toujours pour la mise en place d’une transition qui conduira à une « élection libre, inclusive, transparente et démocratique. » Pour GPS, « tant que cette vérité que certaines personnes refusent d’admettre ne sera pas reconnue, la Côte d’Ivoire ne connaîtra pas la paix durable ».