Une fusillade a éclaté au niveau d’une base de l’armée dans la région de Voronej, une ville dans l’ouest de la Russie. Selon des sources concordantes, ce serait vers 5H que les faits se seraient produits. Les même sources indiquent que le tireur serait un militaire qui aurait pris possession de l’arme d’un policier. A en croire la déclaration de l’armée relayée par l’agence TASS «En possession de l’arme de l’officier, [le suspect] a pris la fuite».

Au cours de la fusillade, trois soldats auraient malheureusement perdu la vie après avoir été blessé grièvement. Selon l’agence de presse russe privée Interfax qui a repris la déclaration de le service de presse du district militaire Ouest «Trois militaires ont été mortellement blessés dans l’attaque. Le commandement de l’unité militaire et les forces de l’ordre prennent des mesures pour retrouver et arrêter l’agresseur». Plus d’infos dans les prochaines heures.