Ce samedi 21 novembre, le président russe Vladimir Poutine a une fois encore prolongé l’embargo sur les produits alimentaires occidentaux. Cette mesure qui a été prise, prendra fin en décembre 2021 selon les précisions qui ont été apportées. Elle interdit notamment l’arrivée sur le sol européen des produits alimentaires en provenance des pays de l’Union Européenne.

L’embargo se prolonge à mesure que se poursuivent les sanctions européennes

Elle a été prise pour la première en 2014 et s’applique aux pays qui se sont opposés à l’annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie. La mesure s’applique également aux pays qui sont contre le soutien qu’apporte la Russie aux séparatistes de l’Est de l’Ukraine. A chaque fois que les sanctions économiques sont reconduites par l’Union Européenne dans le cadre de cette affaire contre la Russie, les autorités du pays prolongent également l’embargo sur les produits alimentaires occidentaux.

Une cinquième prolongation de l’embargo

Depuis plus six ans, la mesure russe a été prolongée cinq fois contre l’Europe. Notons qu’il y a quelques mois, l’Europe a prolongé de six mois les sanctions contre Russie dans le cadre du conflit à l’Est de l’Ukraine. La Russie est sanctionnée sur le plan économique. La baisse drastique des prix des hydrocarbures a également mis la Russie dans une très mauvaise posture.