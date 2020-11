La situation au Sahara occidental continue d’inquiéter dans la région sahélienne, plus principalement au Maroc. Après la confirmation des échanges de tirs dans la région par l’organisation des Nations unies pour le développement, le Roi du Maroc, Mohammed VI est sorti du mutisme. Il a mis en garde contre toute menace contre la sécurité du Maroc.

Le front polisario qui défend visiblement les intérêts du sahara Occidental a décrété « l’état de guerre » après une incursion armée marocaine sur le territoire du sahara occidental. Le groupe armé dit avoir mené une attaque massive contre les forces armées marocaines. Plusieurs secteurs ont été visés par le groupe armée : Amlaga, Haouza, Al Farcia pour ne citer que ceux-là.

Lors d’une discussion avec Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, le roi du Maroc a fait savoir qu’il « demeure fermement déterminé à réagir, avec la plus grande sévérité, et dans le cadre de la légitime défense, contre toute menace à (la) sécurité ». Le Maroc et le Sahara occidental ont signé un cessez-le-feu qui a duré 30 ans. Cette situation fait craindre la recrudescence de violences dans la région.