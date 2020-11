Les formes sévères de covid-19, enfin expliquées ? En effet, selon certaines études scientifiques, l’apparition de cas sévères de covid-19 s’explique notamment, par certains facteurs génétiques. Deux protéines codées par notre génome seraient directement concernées par cette analyse, qui offre un peu d’espoir aux chercheurs.

Dans son communiqué de presse, le Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston affirme que la génétique pourrait jouer un rôle important dans le développement des formes graves de covid-19. Cette étude se base sur l’analyse des génomes de 4.856 patients malades du covid-19 à travers le monde.

La génétique expliquerait certaines formes graves du covid-19

En analysant cela de plus près, les scientifiques ont découvert une variation dans deux régions du génome, qui expliquerait certaines formes du covid. Soucieux d’en apprendre plus, ces derniers ont ainsi tenté de déterminer quelles protéines étaient directement concernées. Résultat, ce sont les protéines CD209 et CXCL16. Ces dernières attirent les cellules immunitaires vers les sites infectés.

Un nouvel espoir de guérison ?

Pour autant, ces cellules ne sont pas assez puissantes et sont ainsi détruites. Plus d’études doivent cependant être menées afin de déterminer le rôle véritable et les mécanismes de ces protéines, toutefois cela ouvre la voie à de nouvelles possibilités de soins, alors que deux vaccins sont sur le point d’arriver sur le marché, ceux de Pfizer et de Moderna.