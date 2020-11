Plusieurs chercheurs et experts européens ont découvert qu’il y aurait bel et bien un lien de cause à effet entre le microbiote intestinal et la maladie d’Alzheimer. Un lien qui était déjà soupçonné au sein de la communauté scientifique, mais des chercheurs suisses et italiens ont confirmé l’information dans un article publié le 10 novembre dernier, dans le « Journal of Alzheimer’s Disease ».

En effet, selon la presse, ces scientifiques auraient en fait découvert une relation directe entre une inflammation dans le sang des personnes touchées par cette maladie, diverses bactéries intestinales et enfin, le développement de la maladie d’Alzheimer. Une étude qui a été menée sur 89 personnes, toutes âgées de 65 à 85 ans.

Une avancée notable a été enregistrée

Dans ce panel, certaines personnes souffraient d’Alzheimer, d’autres étaient en bonne santé. Les premiers résultats laissent en fait penser que l’inflammation découverte servait de médiateur visant à faciliter la transmission et le développement de la maladie, entre le microbiote ainsi que le cerveau.

Alzheimer, mieux comprise

Aujourd’hui, ces résultats laissent ainsi imaginer qu’il sera bientôt possible de prévenir Alzheimer et de réguler le microbiote intestinal chez les patients à risques. Pour autant, cela ne devrait être utile et efficace qu’à un stade relativement précoce de la maladie. Si l’avancée est notable, force est de constater qu’il reste encore énormément de travail.