Au Sénégal, la mystérieuse maladie contractée par des pêcheurs en mer continue de gagner du terrain. Selon les informations relayées par les autorités sanitaires, les premiers cas de ce mal ont été identifiés dans la région de Thiès. A en croire les précisions qui ont été apportées par le Dr Malik Ndiaye, médecin chef de la région médicale de Thiès, 202 cas ont été notés à Ndayane.

“Des pêcheurs revenus de la mer”

Les localités de Mbour, Joal et Fass Boye ont respectivement enregistré 19, 29 et 10 cas. « Tous ces cas sont des pêcheurs qui revenaient de la mer. On sait qu’une notion de contamination est exclue. Cette maladie n’est pas due à un virus. Les enfants et les femmes qui sont restés dans ces villages de pêcheurs n’ont pas été atteint par cette maladie », a précisé le médecin chef de la région médicale de Thiès.

Aucun cas grave enregistré

Il n’a pas manqué d’appeler les uns et les autres au calme tout en indiquant que le ministère de la Santé et de l’Action sociale est à pieds d’œuvre pour identifier l’origine de la maladie. « Aucun cas grave nécessitant une hospitalisation n’a été signalé », a-t-il également fait remarquer. « Ce n’est pas une maladie très grave. Dès qu’ils sont pris en charge au bout de deux jours, ils commencent à guérir », a également essayé de rassurer le professionnel de la santé.