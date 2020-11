L’actualité relative au nouveau coronavirus continue de défrayer la chronique au Sénégal. En effet, selon un point qui a été fait par le Directeur de la prévention, El Hadji Mamadou Ndiaye sur la pandémie dans le pays de Macky Sall, une légère hausse des cas graves a été enregistrée. Dans ce bilan, on note également qu’aucun décès n’a été enregistré même si aucun patient n’a été déclaré guéri au cours de ces dernières heures.

9 nouveaux cas

9 nouveaux cas ont été enregistrés selon le bilan du Directeur de la prévention, El Hadji Mamadou Ndiaye sur la pandémie. Alors qu’une baisse des cas importés a été enregistrée, les cas communautaires sont tout de même persistants. On retient qu’au Sénégal, les localités de Diamniadio, Liberté 6, Mbao, Mbour, Mermoz, Saint-Louis, Thiès et Podor sont les plus cités.

Plus de 30 décès

Au total, 15744 cas positifs ont été enregistrés dans le pays. Sur cet effectif, 15386 sont déclaré guéris. 326 sont décédés 31 personnes continuent de bénéficier des traitements. Rappelons que plusieurs dispositions avaient été prises par les autorités sénégalaises afin de faire face à la pandémie liée au nouveau coronavirus. En effet, il y a quelques semaines, les autorités sénégalaises ont imposé à tous les voyageurs en direction du pays de se munir obligatoirement d’un test Covid négatif. Il n’y a donc plus de test covid à l’aéroport de Dakar.