Une mystérieuse maladie a fait son apparition, il y a quelques temps, au Sénégal. En effet, des pêcheurs étaient revenus d’une journée en mer avec une maladie, dont les premiers cas ont été constatés dans la ville de Thiès. Ceux-ci qui présentaient plusieurs lésions ont accusé un bateau étranger d’avoir déversé des produits chimiques dans la mer.

Les autorités avaient appelé les populations au calme

Le médecin en chef de la région médicale de cette localité, le dr. Malik Ndiaye, avait annoncé que 202 cas avaient été enregistrés dans le village de Ndayane. Il avait déclaré que les régions de Fass Boye, Joal et Mbour avaient enregistré 10, 29 et 19 cas de cette maladie. « Tous ces cas sont des pêcheurs qui revenaient de la mer. On sait qu’une notion de contamination est exclue. Cette maladie n’est pas due à un virus. Les enfants et les femmes qui sont restés dans ces villages de pêcheurs n’ont pas été atteint par cette maladie » avait souligné le Dr. Malik Ndiaye. Par ailleurs, les autorités avaient appelé les populations au calme, précisant qu’il n’était pas question d’un virus.

Plusieurs substances toxiques révélées

Après plusieurs analyses réalisées par des scientifiques, ces derniers ont constaté qu’il était plutôt question d’une intoxication. Ainsi, les résultats ont révélé la présence de plusieurs substances toxiques. Parmi celles-ci figurent notamment l’acide hexadecanoique, de l’acide benzène dicarboxylique, du souffre et de l’acide phtalique. Les analyses de pollution ne révèlent cependant pas des HAP, des PCB indicateurs, des pesticides, ou encore des résidus de médicaments.