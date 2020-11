Entre la direction de l’école Dior des Parcelles Assainies et les parents d’élèves, le courant ne passe pas. Ces derniers ont porté plainte contre l’établissement. En effet, l’école exige de leur part, le paiement de trois mois de scolarité. « Nous nous sommes rendus à l’école pour la réinscription de nos enfants. Malheureusement, au niveau de la caisse, on nous a exigé le payement des droits d’inscriptions et les 3 mois du Covid-19 » a déclaré sur les antennes de RFM, le porte-parole du jour du collectif des parents d’élèves de l’établissement.

“Le dossier est entre les mains de la justice“

Au nom de ses pairs, il dit être en désaccord total avec la demande de l’école. « On ne leur doit rien. Ainsi, on a constaté avec un huissier. On a fait le Procès-verbal. On a pris un avocat. Le dossier est entre les mains de la justice » informe Amadou Oumar Gadio. Rappelons que le président sénégalais Macky Sall avait ordonné l’arrêt des cours le 16 mars 2020, via un décret, aux premières heures de la Covid-19.

C’est en réalité le nœud du problème puisque le collectif des parents d’élèves estime qu’il n’a pas à payer pour les mois où leurs enfants sont restés à la maison sans suivre les cours à cause de la crise sanitaire. L’école Dior des Parcelles Assainies leur réclame la contribution des mois d’avril, mai et juin 2020.