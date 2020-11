Dans un communiqué en date de ce dimanche 29 novembre 2020, le colonel Pape Diouf, chef de la chaîne emploi et opération et de l’Etat-major du haut commandement de la gendarmerie nationale est revenu sur les arrestations qui ont eu lieu du 26 au 28 novembre dans différents centres de redressement de Serigne Modou Kara Mbacké, situés entre Ouakam, Malika, Guédiawaye et la Zone B. D’après les explications du Colonel, les arrestations étaient survenues à la suite d’une descente des éléments de la section de recherches dans le cadre d’une enquête pour un vol de scooter dans le centre de redressement situé à Ouakam.

Une fois sur les lieux, les gendarmes ont retrouvé le scooter volé en plus de trois autres et plusieurs en pièces détachées, qui avaient été également volé et signalés de la Section de recherches. En dehors des scooters, les enquêteurs ont découvert à leur grande surprise sur les lieux, plusieurs personnes qui, étaient séquestrées et soumises à des actes de maltraitance et de tortures.

Des mineurs dénombrés

« Ces personnes étaient en majorité des jeunes âgées de 17 à 42 ans. Elles souffraient visiblement de malnutrition et plusieurs d’entre elles étaient blessées. Elles ont été prises en charge par les éléments de la section de recherches. Ils les ont évacuées au niveau du service de santé de la gendarmerie nationale située à la caserne Samba Diéry Diallo et à l’hôpital Principal de Dakar avec l’aide du médecin chef de la gendarmerie nationale », a précisé le communiqué. D’après les victimes, plusieurs décès étaient survenus lors de leur séjour dans le centre.

Le communiqué a également fait état de plusieurs séquestrations sur trois autres sites pareil au premier. « Parmi ces victimes, il a été dénombré 7 mineurs et une jeune fille. Au total, 353 personnes étaient détenues dans ces centres de redressement », a précisé le colonel. Une enquête a été ouverte à la suite “pour les faits d’association de malfaiteurs, vol en réunion en temps de nuit, trafic de drogue, traite de personnes et complicité “. Si le guide religieux à qui appartient les centres n’a encore pas été convoqué, cela pourrait survenir dans les prochains jours afin de faire la lumière autour de la situation.