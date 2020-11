Le vendredi 20 novembre 2020, Heritage Auctions mettait aux enchères Super Mario Bros 3. Le prix de départ de l’enchère était de 62.500 dollars. Le plus offrant a misé 156 mille dollars et est reparti avec la copie scellée de ce jeu datant de 1990. Il fait ainsi de Super Mario Bros 3, le jeu le plus cher de tous les temps. Selon la maison de vente aux enchères basée à Dallas au Texas , le jeu a été acheté à un tel prix parce que sa boîte et son sceau d’origine sont de qualité.

Seulement 20 personnes ont participé aux enchères

C’est d’ailleurs ce qui lui a permis de recevoir la note Wata 9.2 A+ et de distancer Super Mario Bros. Ce dernier a en effet été vendu en juillet dernier à 114 mille dollars. Il détenait le record du jeu le plus cher de tous les temps jusqu’au vendredi 20 novembre 2020.

Notons qu’il n’y avait que 20 personnes dans la salle de vente aux enchères. En dehors de Super Mario Bros 3, d’autres jeux ont été vendus aux enchères à l’instar de Pokémon Red. Cédé à 84 mille dollars, il devient le jeu Pokémon le plus cher de tous les temps avec la note Wata 9,8 A ++. Ce qui témoigne de sa très bonne qualité.