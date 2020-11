Un décès tragique. En effet, aux USA, une jeune femme de 20 ans a été retrouvée morte dans le dortoir de son établissement scolaire, situé à Winona Lake, dans l’État de l’Indiana. Malade, elle présentait des symptômes liés au nouveau coronavirus. Une annonce douloureuse pour ses proches, alors que la jeune femme prenait la maladie, très au sérieux.

Depuis une dizaine de jours, Bethany souffrait de symptômes liés au covid-19. Soucieuse de savoir si elle en était malade, elle a alors réalisé un test de dépistage. Elle était en attente des résultats, au moment où son décès a été confirmé. Asthmatique, donc considérée comme étant à risque, la jeune femme est morte d’une embolie pulmonaire, résultat d’un caillot sanguin.

À risque, Bethany s’est rendue aux urgences

Consciente qu’elle était une personne considérée comme ‘à risque’, celle-ci s’est pourtant rendue aux urgences il y a quelques jours. Or, son cas n’a pas été considéré comme étant assez grave pour entraîner une hospitalisation. Les médecins ont même estimé qu’elle allait de mieux en mieux. Une révélation d’autant plus difficile pour la famille que Bethany portait son masque et respectait les mesures de distanciation sociale, à tout moment.