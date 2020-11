En France et aux USA, une plainte va être déposée dans les prochains jours suite à l’utilisation par le président Trump, du tube ‘YMCA’ des Village People, au cours de sa campagne électorale. Cette chanson a effectivement été utilisée sans l’aval de la maison de production et des ayants droit des auteurs de ce titre.

Me Richard Malka, avocat des descendants des deux auteurs de cette chanson a fustigé cette utilisation sans autorisation. Une utilisation massive, que Trump et ses équipes ont diffusé sur les réseaux sociaux. Les vidéos ont alors été regardées des millions de fois. Pour rappel, ce titre sorti en 1978, a été écrit par deux Français, Jacques Morali et Henri Belolo, ainsi qu’un Américain Victor Willis. Une chanson que Trump a utilisé à la fin de chacun de ses rassemblements.

Trump utilise frauduleusement le titre ‘YMCA’

Ce titre a également été diffusé sur Twitter, mardi dernier. En effet, le président Trump a posté une vidéo le jour du scrutin, afin d’inviter les Américains à aller voter. Cette vidéo a été montée et coupée avec des extraits de certains de ses meetings. Sur les images, nous pouvons d’ailleurs le voir en train de danser au son des Village People. Des scènes qui ont suscité la stupéfaction des ayants droit. Ainsi, une plainte va être déposée en France et aux États-Unis, au sujet du vol de cette propriété intellectuelle.

Qui sera élu président ?

Actuellement, Joe Biden et Donald Trump se livrent une bataille féroce afin de déterminer lequel des deux hommes sera élu président. À ce jour, nul ne sait réellement qui pourrait l’emporter même si Joe Biden, le candidat démocrate, semble avoir une petite longueur d’avance. Cette journée du vendredi s’annonce décisive dans ce scrutin un peu particulier, marqué par la pandémie de coronavirus et les attaques répétées de Donald Trump.