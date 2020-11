Gourbangouly Berdymoukhamedov a tant aimé le berger alabaï, qu’il érigea en son honneur une statue en or. Cet hommage à cette race de chien très protégée en Turkménistan, contraste avec la pauvreté dans laquelle végète une bonne partie de la population. Inutile de rappeler que Gourbangouly Berdymoukhamedov dirige le Turkménistan d’une main de fer. Il a fait du pays, une nation recluse. Selon Reporters Sans Frontières, cet état d’Asie Centrale fait partie des Etats les moins ouverts du monde.

On ignore combien a coûté cette statue en or du berger alabaï qui passionne si tant l’homme fort d’Achgabat. Désormais, il pourra la contempler en circulant dans la capitale puisqu’elle a été érigée en plein cœur de cette métropole. En septembre 2019, le président autoritaire avait écrit un poème pour exprimer son admiration à cette race de berger. Dans le poème, présenté à l’époque aux membres de son cabinet, il indiquait que l’alabaï était un « symbole de réussite et de victoire ». Cette prose a depuis été transformée en chanson.

“Ils voyaient dans le cheval leur rêve, et dans l’alabaï leur bonheur”

Notons que le monument inauguré par l’homme fort d’Achgabat a bénéficié d’une couverture médiatique de la télévision nationale. Sur le socle de la statue en or, on peut voir un écran qui projette des vidéos louant le berger d’Asie oriental. Dans ce pays vivant en autarcie, le cheval et l’ alabaï sont des animaux très importants. Un récit que le président a lui-même publié l’année dernière, disait que les ancêtres turkmènes “voyaient dans le cheval leur rêve, et dans l’ l’alabaï leur bonheur”.