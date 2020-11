Le président turc doit être ravi. En colère contre Twitter qui a permis la mobilisation en 2013 contre le gouvernement, il avait favorisé une look controversée à l’encontre des réseaux sociaux. Recep Tayyip Erdogan avait même qualifié twitter de menace pour la sécurité nationale. En effet plusieurs plateformes sociales, les plus importantes au monde, ont reçu une grosse amende en Turquie sur la base d’une nouvelle loi non respectée.

Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Periscope et TikTok étaient en effet contraints de choisir un représentant local en Turquie selon une récente loi dans le pays. Une contrainte qui n’a pas été respectée. « Une amende de 10 millions de livres turques (près d’un million d’euros) a été infligée aux fournisseurs de réseaux sociaux (…) qui n’ont pas déclaré avoir désigné un représentant à la fin du délai légal », a affirmé le vice-ministre des transports et de l’infrastructure, Ömer Fatih Sayan.

Cette sanction fait suite au refus des principales plateformes de se soumettre à la nouvelle loi, de peur d’avoir un grand nombre de demande de censures des autorités turques. Pas de réactions officielles des réseaux sociaux après cette annonce.