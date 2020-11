Simon Finch, un ancien ingénieur britannique âgé de 50 ans a été condamné à quatre ans et demi de prison pour avoir fait fuité des documents classés « top secret », par la défense britannique. La sentence a été prononcée hier mardi 10 novembre 2020, dans la capitale britannique, Londres. L’accusé avait en effet envoyé en 2018, des mails à huit personnes, qui contenaient des informations confidentielles sur un système de missile.

« C’est une infraction grave »

Parmi les destinataires, se trouvait un député, des avocats, des syndicats et des membres d’associations. Selon la juge, « c’est une infraction grave qui a porté atteinte aux intérêts du gouvernement britannique et de ses citoyens », précisant que « si des détails confidentiels sur le fonctionnement du missile tombaient entre les mains de l’ennemi, cela pourrait diminuer l’efficacité opérationnelle du système de missile ». Notons que, Simon Finch a agi de la sorte, pour se venger, après avoir été victime d’actes homophobes en 2013, et pour lesquels il dit ne pas avoir été défendu. Selon lui, il ne devrait pas se préoccuper de la sécurité nationale, puisque les autorités l’ont abandonné.

Il a transmis les documents à des « gouvernements hostiles »

Simon Finch a par ailleurs assuré avoir transmis les dits documents à des « gouvernements étrangers hostiles ». « Puisque le Royaume-Uni m’a refusé toute justice, compensation ou soin pour ces crimes épouvantables, il n’a aucun droit d’attendre ma loyauté » a-t-il fait savoir. Signalons que Simon Finch était employé « dans la conception, les tests et la configuration d’un système d’armes britannique dont dépend en partie la sécurité du royaume ». Il avait d’abord rejeté les faits qu’on lui avait reproché avant de plaider coupable.