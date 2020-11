Tous les Français ne veulent pas se faire vacciner contre le nouveau coronavirus (covid-19), qui a plongé le monde entier dans une grande crise sanitaire. En effet, selon un sondage réalisé par l’Institut français d’opinion publique (Ifop), une majorité évaluée à 59% de Français ne veut pas avoir recours à la vaccination lorsque le remède sera disponible. Sur toute la population française, il se trouve 59 % à être pour un vaccin « made in France », plutôt qu’un vaccin importé.

Une priorité pour le gouvernement français

D’après les chiffres de l’Ifop, on distingue la catégorie des moins de 35 ans. Ceux-ci occupent 29 % de toutes les personnes réticentes au vaccin anti-covid-19 en France. A ceux-ci s’ajoute des personnes favorables à La France Insoumise et au Rassemblement National dont le pourcentage s’élève respectivement à 26 et 27 %. Enfin, nous avons les catégories populaires où seuls 28 % des Français sont prêts à recevoir le futur vaccin quand il sera disponible. Notons que ce dossier est une priorité pour le gouvernement français, qui a à cœur d’éradiquer le virus de son territoire.

« La vaccination ne sera pas obligatoire »

D’après un proche d’Emmanuel Macron, le président « veut garder tout le monde sous tension pour une exécution parfaite ». Le mardi 24 novembre dernier, le locataire de l’Elysée avait évoqué ce sujet lors d’un discours télévisé. Au cours de cette allocution où il avait donné un calendrier, il avait souligné que « la vaccination ne sera pas obligatoire ». En outre, afin de s’assurer de la transparence de la vaccination, son entourage a indiqué qu’il a également demandé à ce qu’un « collectif citoyen » soit mis en place.