Alors que la pandémie du coronavirus s’accélère en Europe et en occident en général, une nouvelle venue du Danemark inquiète les autorités quant à la mise en place d’un vaccin. En effet, les autorités annoncent qu’une mutation du coronavirus pourrait menacer l’espèce humaine. En effet, un coronavirus muté a été découvert chez les visons. Les autorités ont donc décidé de prendre leur responsabilité face à la situation.

“Dès ce soir, les citoyens de sept communes du nord du Jutland sont vivement encouragés à rester dans leur propre commune pour empêcher la propagation de l’infection” a affirmé la première ministre Mette Frederiksen. En tout, près de 280.000 personnes sont concernées par ces restrictions. En outre, les autorités ont pris une mesure drastique pour éviter tout drame.

Des millions de visons seront abattus

12 personnes auraient déjà contracté cette version du virus. Ce qui inquiète au plus haut point les autorités. « Le virus muté via les visons peut créer le risque que le futur vaccin ne fonctionne pas comme il le doit » pense la première ministre. Tous les visons du pays seront donc abattus. Au total plus de 15 millions d’animaux sont concernés. Une mesure jugée extrême par certains défenseurs des animaux. Toutefois il faut préciser qu’aucun effet plus grave n’a été constaté avec cette mutation, mais les autorités craignent que cela menace tout de même l’efficacité d’un vaccin.