Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau semble avoir définitivement tourné la page “Donald Trump” et ce, malgré les recours déposés par ce dernier pour invalider la victoire de Joe Biden. Pour preuve, le premier ministre canadien a affirmé avoir appelé Joe Biden, “président élu” pour le féliciter.

Une décision qui ne doit sûrement pas plaire au président Trump. Pour rappel, les deux hommes ont eu de très mauvais rapports suite à des malentendus dans le passé. En privé, Donald Trump n’avait pas hésité à insulter le leader canadien.

“J’ai parlé avec Joe Biden et je l’ai encore félicité pour son élection. Nous avons déjà travaillé ensemble et nous sommes prêts à reprendre ce travail et à relever les défis et opportunités auxquels nos deux pays sont confrontés, notamment les changements climatiques et la COVID-19.On a discuté de ces défis, ainsi que du commerce, de l’énergie, de l’OTAN, du racisme envers les Noirs et de la détention par la Chine de Michael Kovrig et Michael Spavor. Sur ces questions et plusieurs autres, le président élu Biden et moi avons convenu de travailler en collaboration.” a déclaré Justin Trudeau dans une publication sur la toile.