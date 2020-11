Après avoir initié de nombreux recours contre la victoire annoncée de Joe Biden, le président Trump a décidé d’accepter le processus de transition. L’ administration des services généraux (GSA) a informé le président élu Joe Biden que l’administration Trump était prête à entamer le processus de transition formel selon une lettre officielle. Donald Trump lui-même a réagi sur twitter à ce sujet.

S’il n’affirme pas reconnaître la victoire de son rival démocrate, il dit prendre cette décision pour le bien du pays : «Je tiens à remercier Emily Murphy de GSA pour son dévouement et sa fidélité inébranlables à notre pays. Elle a été harcelée, menacée et maltraitée – et je ne veux pas que cela lui arrive, à sa famille ou aux employés de GSA… nous poursuivrons le bon combat et je crois que nous vaincrons! Néanmoins, dans le meilleur intérêt de notre pays, je recommande qu’Emily et son équipe fassent ce qui doit être fait en ce qui concerne les protocoles initiaux et ont dit à mon équipe de faire de même.» a déclaré Donald Trump sur twitter.

Quant à la patronne du GSA, Emily Murphy, elle affirme avoir pris la décision sur la base du droit et explique le retard du transfert du pouvoir par les requêtes déposées par le camp républicain : «À cause de récents développements impliquant des recours en justice et des certifications de résultats électoraux, je vous transmets cette lettre aujourd’hui pour que ces ressources et ces services vous soient fournis… Veuillez noter que j’ai pris cette décision de manière indépendante, sur la base du droit et des faits à ma disposition». Le camp du président élu Joe Biden a réagi dans la foulée : Cela pemettra «d’ouvrir formellement le processus de transition avec les agences fédérales».