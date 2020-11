Le président chinois a profité de la réunion virtuelle des dirigeants du G20 pour lancer un appel aux dirigeants du monde entier. Xi Jinping a notamment proposé l’utilisation des codes QR lors des déplacements à l’international. « La Chine a proposé un mécanisme mondial de reconnaissance mutuelle des certificats de santé basé sur les résultats des tests d’acides nucléiques sous la forme de codes QR internationalement acceptés. Nous espérons que d’autres pays rejoindront ce mécanisme », a fait savoir le dirigeant de la puissance asiatique.

La plaide pour l’harmonisation des politiques et des normes

« Nous devons encore davantage harmoniser les politiques et les normes et mettre en place des parcours simplifiés afin de faciliter la fluidité de circulation », a déclaré le président de la Chine lors de cette rencontre virtuelle. Ce dispositif aurait pour mérite de faire connaître plus rapidement le statut sanitaire d’un voyageur. Il y a quelques mois, la Chine a rendu obligatoire l’usage des certificats sanitaires basés sur QR.

Utilisé pour lutter contre le covid-19

Le système permet également de stocker les antécédents de voyage et de santé d’une personne. Les codes QR auraient été l’un des principaux moyens de lutte contre la propagation de la pandémie relative au nouveau coronavirus en Chine. Rappelons que certains pays comme Singapour ou l’Australie sont déjà sur la liste des utilisateurs de ces codes QR.