Les anciens présidents sénégalais Abdou Diouf et Me Abdoulaye Wade ne sont pas morts comme l’a annoncé ce lundi 16 novembre Radio France Internationale. Le média français a fini par présenter ses excuses par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu. Selon le message de la Rfi sur Twitter, les différents articles sur le décès des célébrités africaines seraient liés à un problème technique.

Un problème technique…

« Un problème technique a entraîné la publication de nombreuses nécrologies sur notre site. Nous sommes mobilisés pour rectifier ce bug majeur et présentons nos excuses aux personnes concernées ainsi qu’à vous qui nous suivez et nous faites confiance. », a laissé lire le média après avoir annoncé à travers des articles le décès de plusieurs anciens dirigeants et personnalités africains.

🔴 Un problème technique a entraîné la publication de nombreuses nécrologies sur notre site.

Johnson Sirleaf également annoncée morte

L’une des premières publications portait en effet sur l’ancien joueur Pelé qui a quelques soucis de santés. Mais les ennuis sanitaires n’ont pas encore eu raison de l’ancienne gloire du football. L’article sur lui avait été rédigé depuis le 11 novembre 2014 et a été réactualisé ce lundi. Il a également fini par être supprimé de la plateforme d’informations. La fausse information n’a pas raté les anciens dirigeants Abdou Diouf, Me Abdoulaye Wade ainsi que l’ancienne présidente du Liberia Ellen Johnson Sirleaf.