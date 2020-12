Une polémique a éclaté suite à une fête animée par la populaire DJ Sama Abdul Hadi, dans un lieu saint musulman, en Palestine. Cet acte considéré comme une profanation, lui a d’ailleurs valu d’être arrêtée par les forces de l’ordre de l’autorité palestinienne. Les faits se sont déroulés le samedi 26 décembre 2020 sur le site de Nabi Musa, un lieu où le prophète Moïse aurait été enterré, et situé entre Jérusalem et Jéricho.

Elle est en détention provisoire

Selon plusieurs images publiées sur les réseaux sociaux, il y avait plusieurs participants à la fête qui prenaient des boissons alcoolisées ainsi que de la drogue. La situation avait également suscité la colère des habitants de la région, dont plusieurs sont intervenus pour mettre fin à la fête. La DJ Sama Abdul Hadi est actuellement en détention provisoire pour une période de 15 jours. Il n’a pas fallu longtemps pour que les autorités locales fassent part de leur indignation. Mohammad Shtayyeh, Premier ministre de l’Autorité palestinienne, a fait savoir qu’une enquête a été ouverte et que les auteurs de cette fête seront jugés.

50 000 signatures

« Je me sens dégoûté et en colère contre ce qui s’est passé dans la mosquée Nabi Musa … et je ne sais toujours pas qui est responsable de ce péché, mais quiconque est responsable doit recevoir une peine dissuasive proportionnée à l’atrocité de ce qui s’est passé, parce que la mosquée est la maison de Dieu, et sa sainteté est la sainteté de notre religion » a par ailleurs tweeté le juge suprême de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Al-Habbash. Notons que la Dj Sama Abdul Hadi est une artiste populaire en Palestine. Son arrestation a été fustigée par de nombreux internautes. Ainsi, une pétition en ligne pour demander sa libération a déjà recueilli au-delà de 50 000 signatures.