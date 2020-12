Une délégation de six femmes conduite par Chabi Gnakpé Mairie Reine était au domicile de l’ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin ce mercredi 9 décembre 2020, pour apporter un message d’appel au secours adressé au peuple américain et à son président afin de soutenir le peuple martyr du Bénin en lutte pour sa libération. L’audience a eu lieu au domicile de l’ambassadrice. Dans leur message, des femmes béninoise disent ne rien attendre du moins de la grande Amérique promotrice des valeurs des droits humains et model incontesté de démocratie séculaire «qu’une prise de position tranchée en faveur du respect des droits et de la bonne application de notre constitution du 11 décembre 1990 ».

Car, Le président Talon est élu pour un mandat de 5 ans qui a commencé le 06 avril 2016 et qui prend fin le 05 avril 2021 à minuit. Pour elles, il ne revient pas à un parlement monocolore de proroger ce mandat de 45 jours. Elles ont confié à l’ambassadrice que Talon conduit le pays vers une vacance du pouvoir à partir du 06 avril 2021, et les mamans vont lui réclamer la clé de la Marina à partir de ce 06 avril 2021 à Cotonou. Elles vont mobiliser 2500 mamans et 20.000 jeunes hommes (hommes et femmes) sur le parc triangulaire de Dantokpa ou à l’Etoile rouge, dans la non-violence, dans une ambiance festive, elles vont rester mobilisées jusqu’à ce que Patrice Talon leur rende la clé de la Marina, «la clé de la maison du peuple béninois ».

Ces mamans déplorent «les errances de l’opposition béninoise qui n’a pas su jouer son rôle d’éveil, d’éducation et d’information du peuple ». Selon elles, son manque de leadership a fait que tout le monde aujourd’hui s’est trouvé «un destin d’homme public sur les réseaux sociaux ». S’engageant résolument dans la non-violence, la discipline, la concorde, à la restauration de l’état de droit et elles exigent le rétablissement de la constitution du 11 décembre 1990 et le retour des lois électorales en vigueur jusqu’en 2016 parce que ce sont ces lois qui ont permis à Patrice Talon d’être élu président de la République en 2016. Elles demandent «l’abrogation des lois sur l’emploi, sur le numérique et sur la création de la CRIET, le retour au pays de tous les Béninois contraints à l’exil et la libération de tous les détenus politiques et d’opinions ».

Elles réclament la présentation des condoléances aux familles des Béninois tués par les balles de nos forces de sécurités nationales afin que les parents puissent faire leur deuil, que la République puisse les célébrer dignement et prenne en charge les orphelins. De même, elles souhaitent que Patrice Talon présente des excuses nationales au peuple et la tenue d’un Dialogue National cette fois-ci, inclusive avec toutes les forces vives de la nation, pour repartir sur de bonnes bases républicaines. Elles veulent la recomposition des institutions suivantes que sont la CENA, la Cour Constitutionnelle et le COS-LEPI. L’audit du fichier électoral par les services compétents des Etats-Unis d’Amérique est aussi une exigence de ces mamans. A noter que le creuset les mamans du Bénin est une plateforme ouverte à toutes les associations, à toutes les mamans, et même aux hommes quelle que soit leur obédience politique, religieuse et philosophique pour la recherche du pain et de la paix au Bénin. Elle n’est donc ni de l’opposition ni de la mouvance présidentielle, encore moins de la société civile.