Le procureur de la République près le tribunal de Cotonou a écouté deux frères ce lundi 7 décembre 2020. Ils sont poursuivis pour agression sur un policier dans l’exercice de ses fonctions. Les deux frères ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi après présentation au procureur. Selon Frisson radio, les faits remontent à plusieurs semaines et se sont produits à Cotonou. L’un des mis en cause est chauffeur de minibus.

Le conducteur de minibus avait été interpellé pour non-respect d’itinéraire. Ayant refusé d’obtempérer, ils appellent deux de ses frères au secours. L’un d’eux commence à filmer le policier. N’étant pas d’accord, l’agent de police lui demande d’arrêter.

Non contents de cette demande, les trois frères se jettent sur le policier et l’agressent. L’agent de police a eu la vie sauve grâce à ses collègues venus en renfort. Les trois frères ont été donc arrêtés et gardés à vue. Ce lundi 7 décembre 2020 deux d’entre eux ont été mis sous mandat de dépôt.