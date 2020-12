Le régime en place veut mettre fin à l’ouverture et l’exploitation des carrières illégales. Lors de la réunion hebdomadaire des ministres de ce mercredi 9 décembre 2020, le gouvernement a instruit les ministres concernés à l’effet de procéder au recensement exhaustif des carrières clandestinement ouvertes dans les communes afin de délivrer des autorisations d’ouverture et d’exploitation artisanale à celles qui seront éligibles.

Selon le compte rendu de cette réunion, le gouvernement a fait le constat général qu’en matière de carrières d’exploitation de ressources minérales dont le sable, la latérite, le gravier roulé, les pierres et les substances précieuses, dans la plupart des communes, les sites sont ouverts au mépris de la réglementation en vigueur. Et «ces activités incontrôlées engendrent non seulement des dégâts au plan environnemental mais aussi sont sources d’insécurité, à cause de la recolonisation non maîtrisée des sites antérieurement fermés ».

Et donc pour mettre à cette situation, le gouvernement, ces ministres sont aussi instruits de «mettre en place des équipes de veille pour prévenir en temps utile, l’ouverture et l’exploitation de carrières clandestines sur toute l’étendue du territoire national ». De mêmes, ils doivent instituer «des brigades mobiles de contrôle, chargées de faire appliquer la réglementation en vigueur en la matière ». Le gouvernement a décidé aussi de responsabiliser les maires pour la délivrance des autorisations d’ouverture et d’exploitation de ces carrières de leurs communes respectives. Ces maires doivent «veiller sans complaisance, à l’interdiction formelle d’activités des carrières non autorisées ».