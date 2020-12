La Fédération béninoise du sport pour tous (FBST) compte relancer ses activités dès le dimanche 6 décembre 2020 à travers l’organisation d’un évènement dénommé ‘’Fitnesse pour tous, adieu COVID’’. C’est à la faveur d’une conférence de presse tenue ce mardi 1er décembre que la nouvelle a été annoncée. Cet évènement qu’accueille la ligue littorale va se dérouler sur l’esplanade intérieure du stade Général Mathieu Kérékou de Kouhounou à partir de 7 heures (heure locale).

Pour le président de la FBST, Soufyanou Imorou, il s’agit de faire voir aux populations de Cotonou et environs que «malgré la pandémie, on peut faire le sport adapté en respectant les règles barrières ». Cet évènement vise à sensibiliser les populations béninoises à reprendre malgré la crise sanitaire mondiale. Et le président du comité d’organisation, Jean-Paul Sagbo rassure que toutes les dispositions sont pris pour que les mesures barrières soient de mis au cours de cet évènement. «Nous avons choisi un emplacement qui peut contenir jusqu’à 1200 personnes environs », a indiqué Jean-Paul Sagbo. Il précise que «toutes les formalités ont été remplies au plan administratif pour cet évènement se déroule bien et relance le sport pour tous en respectant toujours les mesures barrières ». Selon le président de la ligue Littorale qui accueille l’évènement, Olympe Houndjè, il y aura des délégations des 11 autres ligues départementales. Et de façon pratique, il s’agit pour la ligue Littorale «de pouvoir mettre à la disposition de la fédération un cadre pouvant accueillir cet évènement ».

Il informe que la ligue Littorale a mobilisé près de 80 coaches pour encadrer l’évènement en veillant au respect des mesures éditées par le gouvernement. Au moins 10 dispositifs de lavage seront sur les lieux et il est aussi prévu de mettre à disposition des sportifs des gels hydro alcooliques. La Fédération a prévu environs 2 mille masques qui seront distribués. Il y aura des ambulances afin de prendre les sportifs en charge en cas de pépins. La police républicaine sera aussi là pour encadrer l’évènement. Dès que l’espace prévu sera plein, le portail du stade sera fermé pour éviter un envahissement de cet espace-là. Et donc, les sportifs sont invités à vite venir. Des communications vont être données pour promouvoir le sport d’entretien par tous, sensibiliser sur les bienfaits de la pratique du sport sur la santé et attirer l’attention des populations sur l’importance de renforcer son système immunitaire par le sport d’entretien.

De la fédération

Pour le président Soufyanou Imorou, la FBST est une jeune mais grande fédération. Elle regroupe des associations affiliées par commune (district) et par département (ligue). Le district constitue la structure d’organisation de la fédération au niveau d’une commune. La fédération a pour objectif de promouvoir, d’organiser et de développer le sport pour tous et de favoriser sa pratique sur le territoire béninois. Il contrôle la pratique de ce sport et l’animation des structures chargées de son encadrement et défend les intérêts matériels et moraux de l’instance. Elle forme, recycle et perfectionne les animateurs de sport pour tous, par l’organisation des stages. De même, elle se charge de faire respecter les règles techniques et déontologiques de la discipline. La FBST a été mise en place en novembre 2019.