La police du 12è arrondissement de Cotonou a mis la main sur six présumés coupables du cambriolage d’une direction du ministère de l’Agriculture. Cette direction a été cambriolée ce vendredi 27 novembre 2020 à Cotonou. Selon Frissons radio, six (06) personnes ont été mises aux arrêts samedi 28 novembre 2020 à la suite du cambriolage. 16 ordinateurs et une moto avaient été emportés par des inconnus dans les locaux de cette direction située dans l’un des quartiers résidentiels de Cotonou.

Alors, la police a diligenté une enquête rapide pour appréhender les auteurs du cambriolage. Les éléments du commissariat du 12è arrondissement de Cotonou ont retrouvé une partie des objets volés ces six personnes. Le reste du butin a été retrouvé chez un receleur.

Les personnes arrêtées vont être présentés au procureur de la République du Bénin près le tribunal de Cotonou, Mario Mètonou. Elles vont pouvoir expliquer ce qui s’est passé et éventuellement renseigner sur l’implication ou non d’autres personnes. Il faut donc attendre de voir l’issue de cette affaire.