Sale nuit de travail pour un conducteur de taxi-moto communément appelé « Zémidjan » ce dimanche 6 décembre 2020. Il a subi la fureur de son client à Cotonou pour avoir réclamé le port de masque. Les faits rapportés par Frisson radio remontent à dimanche 6 décembre 2020 aux environs de 23 heures (heure locale). Le client a catégoriquement refusé de porter son masque à la demande du conducteur. Aidé de plusieurs personnes, il a roué de coups le Zémidjan.

Il a été évacué à l’hôpital par des Sapeurs-pompiers et l’agresseur, interpellé par la police. Au micro de Frisson radio, la victime raconte sa mésaventure. C’est ce dimanche aux environs de 23 heures, qu’il a pris le client à Zogbo pour Gbégamey. Sur la route, il s’est arrêté pour prendre de l’essence. Il a pris de l’argent chez son client pour payer n’ayant que des pièces sur lui. C’est là, il a remarqué que son client n’avait pas porté son masque. Le conducteur de taxi-moto a donc demandé au client s’il avait, sur lui, son masque. Le client a répondu par l’affirmative mais a refusé de le porter.

Arrivé au carrefour Cica-Toyota, le conducteur a demandé à son client de descendre s’il ne veut toujours pas porter son masque. Il est descendu et a réclamé son argent. Le taxi-moto lui a suggéré d’arrêter un autre conducteur de moto à qui il (le Zémidjan ) va remettre l’argent afin de prendre sa part à lui. C’est alors que le client l’a poussé. Le conducteur est tombé avec sa moto et au moment de se lever, il s’est retrouvé avec six personnes. Mais, les policiers sont intervenus et les ont arrêté. Ayant perdu connaissance, la victime a été évacuée à l’hôpital par les Sapeurs-pompiers.