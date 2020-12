Abidjan et Accra avaient suspendu lundi dernier Hershey des programmes de certification qui vise à garantir que les industriels achètent du cacao « durable ». Il s’agit en effet d’un élément sensible de communication et de marketing très important que les chocolatiers utilisent en direction des consommateurs. Cette offensive des deux pays, est un moyen pour eux de ne pas laisser les multinationales contourner les engagements pris lors de l’accord fixant une prime de 400 dollars la tonne destinée aux planteurs. Appelé « différentiel de revenu décent » DRD, la prime sert à mieux rémunérer les petits producteurs de cacao.

Dans une lettre en date de ce vendredi 4 décembre, le Conseil du café et du cacao (CCC) a promis à Hershey après une réunion par visioconférence de lever la suspension. D’après la lettre, la décision « fait suite à votre engagement définitif de payer le DRD ». Le CCC a précisé dans la lettre espérer qu’il ne sera plus amené à « suspendre à nouveau les programmes du chocolatier.» « Cette prime qui va toucher 100% des producteurs est une bouffée d’oxygène » a déclaré le président de la Fédération des producteurs de cacao, Kambou Sié.

Un impact positif sur les productions

Deuxième producteur mondial de cacao, qui avait aussi annoncé les mesures contre le chocolatier, Accra n’a pour l’instant pas encore réagi. « Nos programmes de développement durable complètent et renforcent nos efforts communs pour avoir un impact positif sur les communautés productrices de cacao », a déclaré Hershey, précisant qu’il reconnaissait l’importance de la DRD