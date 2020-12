La confirmation par le Congrès américain de la victoire de Joe Biden à la dernière élection présidentielle pourrait engendrer des violences à Washington, DC, le 6 janvier prochain. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des déclarations qui ont été faites par Olivia Troyea, une ancienne collaboratrice du vice-président américain.

Trump encouragerait ses partisans

Celle qui avait servi aux côtés du vice-président en tant que conseiller pour la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme fait remarquer que les partisans du président américain pourraient se soulever car Donald Trump lui-même serait en train de les y encourager.

« Je suis en fait très préoccupé par la violence le 6 janvier parce que le président lui-même l’encourage », a-t-il déclaré dans un premier temps. « C’est ce qu’il fait. Il tweete, il l’incite, et il incite les partisans et les partisans à se comporter de cette manière, et ils croient qu’ils sont des patriotes parce qu’ils soutiennent le président », a poursuivi l’ancienne collaboratrice du vice-président.

Il leur donne rendez-vous pour le 6 janvier

Ces avertissements interviennent alors que le président sortant des Etats-Unis a lancé un message à ses partisans par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu. « Rendez-vous à Washington, DC, le 6 janvier. Ne le manquez pas. Informations à suivre! », laissait lire le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle. Rappelons qu’un article du Washington-Post annonçait que deux lieux reconnus pour abriter les rassemblements des groupes d’extrêmes droite seront fermés.