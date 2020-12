Considéré par le journaliste allemand Kai Strittmatter comme un « grand fossoyeur des mots », le président chinois Xi Jinping, a réussi depuis son arrivée au pouvoir en 2012 à s’imposer comme le ‘’dieu chinois’’. Il a renforcé son pouvoir au point que tous ceux qui s’en prennent à lui, sont considérés comme ayant des problèmes psychologiques. C’est le cas d’une jeune femme, Dong Yaoqiong, qui avait été admise dans un centre psychiatrique après avoir dégradé une photo du président.

Dans une vidéo qui avait fait le tour de la toile en 2018, on voit la jeune femme âgée actuellement âgée de 31 ans, verser de l’encre sur une affiche à l’effigie du président et disant à la suite : « Xi Jinping, j’attends ici que tu viennes m’arrêter. » Réapparue dans une nouvelle vidéo sur twitter, un réseau social suspendu en chine, Dong Yaoqiong, a expliqué avoir été internée dans une unité psychiatrique où on lui avait administré des soins. Depuis sa sortie du centre en début d’année, Mme Yaoqiong est surveillée de près par les autorités gouvernementales.

“Je préfère mourir, je ne supporte plus”

Elle est confinée depuis lors, dans sa province natale du Hunan où elle vit avec sa mère, d’après la militante des droits de l’homme Hua Yong qui suit l’affaire de près. Dans la vidéo qu’elle-même a publiée, elle a indiqué que ses déplacements sont limités et n’est plus autorisée à voir n’importe qui. « Je veux me battre pour ma liberté. Pour ma liberté de choisir un travail et mes propres amis. Je n’ai plus aucune liberté. Je préfère mourir, je ne supporte plus cette surveillance étouffante – je suis au bord de l’effondrement » a-t-elle déclaré en versant des larmes. « Ai-je commis un crime ? » s’est-elle interrogée.