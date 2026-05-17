Real Madrid : Mourinho valide en public la mission confiée à Jorge Mendes

L’entraîneur portugais de Benfica, José Mourinho, a reconnu samedi 16 mai, en conférence de presse à Lisbonne, que son agent Jorge Mendes négocie en coulisses avec le Real Madrid en vue d’un retour sur le banc du club espagnol. Le technicien de 63 ans a livré cette confirmation après la victoire de son équipe 3-1 à Estoril, dernier match d’une saison terminée invaincue en championnat.

« Je ne vais pas vous prendre pour des imbéciles, il y a des discussions entre Jorge Mendes, le président et le conseil d’administration du club », a déclaré Mourinho devant la presse, selon les propos rapportés par Tribuna. Le Portugais a précisé n’avoir eu aucun contact direct avec Florentino Pérez ni avec un responsable madrilène, et estimé à 99 % la probabilité de rester à Lisbonne, tout en assumant la teneur des échanges menés par son agent.

Une fenêtre contractuelle qui se referme le 26 mai

Le calendrier resserre la marge de manœuvre des deux clubs. Sous contrat avec Benfica jusqu’en juin 2027, Mourinho disposerait, selon le quotidien sportif Record, d’une clause permettant à l’une des deux parties de résilier l’accord dans les dix jours suivant le dernier match de la saison portugaise. La rencontre contre Estoril ayant eu lieu le 16 mai, cette fenêtre expirerait autour du 26 mai. Le montant d’activation serait fixé à 3 millions d’euros, montant confirmé par The Telegraph et repris par AS. Au-delà de cette échéance, le coût d’un départ s’alourdirait nettement pour le Real Madrid.

Une succession ouverte à Madrid après une saison sans titre

Côté madrilène, la place est susceptible de se libérer après le départ annoncé d’Álvaro Arbeloa, arrivé en janvier en remplacement de Xabi Alonso. Le club a terminé la saison sans trophée majeur, éliminé en quarts de finale de Ligue des champions par le Bayern Munich et distancé en Liga par le FC Barcelone. Plusieurs candidats figureraient sur la short-list de la direction, dont Didier Deschamps. Le pilotage du dossier reviendrait, selon Tribuna, au directeur général José Ángel Sánchez, Florentino Pérez conservant la décision finale.

Mourinho, qui a déjà entraîné le Real Madrid entre 2010 et 2013 — un passage marqué par un titre de Liga en 2012 et une Coupe du Roi en 2013 —, a indiqué qu’il prendrait sa décision dans la semaine. Benfica, de son côté, a transmis mercredi 13 mai une proposition de prolongation à son agent. Le club lisboète aurait identifié l’entraîneur de Fulham, Marco Silva, comme premier candidat à sa succession en cas de départ.