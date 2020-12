Il y a plus d’une semaine, une première contamination, à une nouvelle souche du Covid-19, était apparue au Royaume-Uni et en France. Le cas a été détecté dans la ville de Tours. Il s’agit d’un Français résidant au Royaume-Uni et qui est venu de Londres. Il a été testé positif le 21 décembre et pris en charge au CHU de Tours. Depuis lors, tous les touristes venant en Suisse doivent se mettre en isolement pendant dix jours.

Dans les hôtels de la station de ski suisse de Verbier, 420 ressortissants du Royaume-Uni avaient été mis en isolement. Toutefois dans la nuit de samedi à dimanche, près de la moitié de ces touristes, 200, ont fui l’isolement en s’évadant dans la nature, ont rapporté les médias locaux. « Beaucoup d’entre eux sont restés en quarantaine pendant une journée avant de partir inaperçus sous le couvert de l’obscurité », a déclaré au SonntagsZeitung, le porte-parole de la commune de Bagnes, Jean-Marc Sandoz, propriétaire de la station.

Certains partis en France

Le personnel de l’hôtel s’est rendu compte du départ des touristes après plusieurs appels sans suite en direction des chambres. Ils ont remarqué également que les repas envoyés vers les chambres étaient restés intacts, a rapporté le média allemand Merkur. D’après le porte-parole de la commune, certains d’entre eux se sont rendus en France.