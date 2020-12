Les scientifiques ont une bonne nouvelle concernant la lutte contre le nouveau coronavirus (covid-19). En effet, le vaccin Moderna a affiché de bonnes performances au cours de la phase 1. Selon une étude dans laquelle 34 personnes ont pris part, et publiée ce jeudi 03 décembre 2020 dans la revue scientifique New England Journal of Medecine, le vaccin de la société de biotechnologies américaine affiche une résistance des anticorps pour une durée de 90 jours après la première vaccination.

Aucun effet nocif n’a été observé

Le vaccin a ensuite été testé par les scientifiques des instituts nationaux. Ils ont alors constaté une faible baisse du niveau d’anticorps, mais qui demeure plus élevé que celui observé chez les personnes s’étant rétablies du nouveau coronavirus. Par ailleurs, aucun effet nocif n’a été observé au cours de cette phase 1, qui a commencé depuis le mois de mars dernier. Notons que cette durée de protection est plus importante, même s’il s’agit à cette étape de premières informations validées de façon indépendante par une revue scientifique.

A en croire les auteurs de l’étude, les 34 personnes qui ont pris part à l’étude continueront d’être surveillées durant 13 mois, afin d’évaluer la durée de protection contre le virus pendant une période plus longue. Par ailleurs, les données de la nouvelle étude ont suscité la satisfaction du professeur à l’Université du Texas, A&M, Benjamin Neuman. Dans une interview accordée à un média français, il a estimé que “c’est une nouvelle assez positive au total”.