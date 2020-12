« Je vais très bien, je n’ai pas de douleurs, pas de malaises », c’est du moins la confidence qui a été faite par un sexagénaire au média français BFMTV. Ce dernier du nom de Jean-Jacques Monsueza été le premier membre du corps médical en France à recevoir le vaccin contre le nouveau coronavirus. Ce cardiologue qui intervient à l’hôpital René-Muret de Sevran a assuré n’avoir aucun malaise et se porte bien.

“Je souhaitais être vacciné”

Il a par la suite expliqué qu’il n’a pas choisi de se faire vacciné à cause de la « peur ». Selon ses explications, il a fait l’option du vaccin parce qu’il le souhaitait. « On ne peut pas dire que c’est la peur qui m’a conduit à me faire vacciner », a déclaré le sexagénaire. « Du point de vue personnel, je souhaitais être vacciné, ce serait arrivé à un moment ou à un autre », a-t-il poursuivi.

“Une notion de devoir”

Il n’a pas manqué de mettre l’accent sur les risquent auxquels s’exposent les membres du corps médical en soignant les malades du Covid-19. Pour lui, en ce qui concerne la vaccination, il doit également avoir « une notion de devoir ». « On a déjà 62.000 morts, qu’on n’en ait plus, ce sera pas mal », a ajouté le sexagénaire Jean-Jacques Monsuez.