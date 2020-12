Le patron de l’organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus a condamné l’engrenage « dangereusement myope », dans laquelle de nombreuses personnes et organisations dépensent assez d’argent pour lutter contre la pandémie, mais après ne font plus rien une fois que cette dernière est passée. Le directeur général de l’OMS a fait cette déclaration, ce dimanche 27 décembre 2020, à l’occasion de la première journée internationale de préparation aux épidémies.

Les pandémies sont réelles

Au cours de son intervention, il a fait savoir que « pendant trop longtemps, le monde a fonctionné selon un cycle de panique et de négligences », tout en ajoutant que « nous jetons de l’argent sur une épidémie et quand elle est terminée, nous l’oublions et ne faisons rien pour empêcher la suivante ». Tedros Adhanom Ghebreyesus n’a pas manqué de souligner à quel point les épidémies ainsi que les pandémies sont réelles, estimant que « la pandémie a mis en évidence les liens intimes entre la santé des humains, des animaux et de la planète ». Par ailleurs, le chef de l’OMS a rappelé que le monde n’aurait pas dû être surpris de la pandémie de coronavirus, puisqu’il y avait eu de multiples avertissements sur ce sujet.

Rappelons qu’un document avait été produit sur l’état de préparation du globe face aux urgences sanitaires de grande envergure. Il s’agit en effet du rapport annuel du Global Preparedness Monitoring Board, dont la publication de septembre 2019 avait clairement indiqué que la planète n’était pas prête pour faire face à de grandes épidémies.