Au Royaume-Uni, la situation est soudainement devenue dramatique. En effet, une nouvelle souche du coronavirus a été découverte, une souche considérée comme étant bien plus contagieuse que celles qui étaient connues jusque-là. De fait, plusieurs pays ont décidé de réagir, notamment au Pays-Bas ou les vols en provenance de l’Angleterre ont été annulés.

Selon certains experts, dont le conseiller scientifique du gouvernement britannique, Patrick Vallance, cette souche est apparue dès le mois de septembre et serait responsable de la hausse dramatique du nombre de cas positifs que ce soit en Angleterre ou dans le reste de l’Europe. Chris Whitty, médecin-chef en Angleterre, a pour sa part estimé que cette nouvelle souche pourrait vite devenir la souche principale.

Le gouvernement britannique confirme la mauvaise nouvelle

Face à l’urgence de la situation, le gouvernement britannique a décidé de réagir. De fait, la ville de Londres ainsi que le sud de l’Angleterre est désormais sous confinement, le troisième depuis le début de la pandémie. Pour le moment, rien n’indique que cette souche soit plus mortelle que les autres. Reste que la transmission est entre 40 et 70% plus rapide. Une bien mauvaise nouvelle, alors que le monde est toujours en attente d’une vaccination de masse.

L’Europe suit la situation de très près

Face aux risques, le gouvernement hollandais a décidé de suspendre, ce dimanche, l’ensemble des vols des passagers en provenance directe du Royaume-Uni. Une mesure que l’Allemagne envisage elle aussi de prendre, ajoutant que l’Afrique du Sud pourrait elle aussi se trouver sur cette liste. Enfin, la Belgique a décidé de suspendre les liaisons aériennes et ferroviaires. La France, elle, n’a toujours pris aucune mesure, mais confirme suivre la situation de très près.