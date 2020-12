Arrêté puis mis en isolement depuis le 7 novembre dernier, le président du FPI, Pascal Affi N’Guessan a été libéré ce mercredi 30 décembre 2020 sous contrôle judiciaire après avoir été auditionné. Une fois rentré à domicile après sa libération, l’ancien Premier ministre a appelé à la libération de tous les exilés et prisonniers politiques pour qui, lui et ses pairs travaillent. « Ensemble nous travaillons pour faire en sorte que tous ceux qui sont encore en prison puissent recouvrer la liberté et que tous les fils de Côte d’Ivoire se retrouvent dans l’unité et dans la fraternité », a-t-il déclaré devant la presse.

L’ex-porte-parole du Conseil national de transition (CNT) a pensé principalement à Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, tout comme plein d’autres, qui ne doivent rester en prison ni en exil. Il faut que « tous ceux qui sont en exil puissent rentrer. Notamment le président Gbagbo, Charles Blé Goudé et pourquoi pas, Guillaume Soro. Parce tous ceux-là sont des fils de Côte d’Ivoire et aucun fils de Côte d’Ivoire ne doit rester en exil, ni en prison, » a-t-il indiqué.

La procédure se poursuit

En dépit de sa libération, les charges retenues contre lui n’ont pas été levées, la procédure se poursuit, avait précisé son avocat. Il est principalement poursuivi, pour « complot contre l’autorité de l’Etat », « mouvement insurrectionnel », « assassinat » et « actes de terrorisme », après l’annonce de la mise en place du Conseil national de transition (CNT) et suite aux violences électorales liées à la présidentielle d’octobre 2020. Il est poursuivi au même titre Maurice Kakou Gikahué et Albert Toikeusse Mabri, tous membres du CNT.